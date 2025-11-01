Pauroso incidente a Vibo, auto si ribalta e finisce contro le barriere – FOTO

L’impatto

VIBO VALENTIA Rocambolesco incidente a Vibo Valentia, su Viale della Pace. Nel pressi della curva vicino al Palazzetto dello Sport, una Fiat Lancia Ypsilon si è ribaltata andando a finire contro la ringhiera che delimita il marciapiede dal terreno sottostante. Il veicolo ha impattato contro le barriere rischiando di finire fuori strada a 4-5 metri d’altezza. A bordo dell’auto, secondo le prime informazioni ci sarebbero state quattro persone, finite in ospedale ma lievemente ferite. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato per le intense piogge della giornata di ieri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia locale per i rilievi. (ma.ru.)

