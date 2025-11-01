Sbarra: «Con la Giunta Occhiuto faremo tante cose insieme. E sul Ponte non torniamo indietro»

sinergie tra governi

CATANZARO «Negli ultimi quattro anni il governo Occhiuto ha fatto tantissimo per questa regione e il governo di Giorgia Meloni ha sostenuto tutta una serie di interventi che sono stati richiesti e programmati. C’è tanto da fare, e lo faremo insieme». Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, a Catanzaro per un’iniziativa in occasione dei tre anni di governo Meloni. «Tre anni di successi e di grandi risultati», ha aggiunto Sbarra, per il quale «l’Italia ha riconquistato una forte credibilità nella dimensione internazionale, è un paese in crescita, i migliori indicatori economici, sociali e occupazionali sono di segno positivo. Tutto questo – ha proseguito – è il frutto di un’azione di governo molto forte, una grande stabilità, una coesione nella coalizione, una guida prestigiosa qual è quella di Giorgia Meloni».

Il rifinanziamento della Zes

Secondo Sbarra «tanto è stato fatto, tanto ancora bisogna fare, ma alcuni dati sono sotto gli occhi di tutti. In 3 anni 1.200.000 nuovi posti di lavoro, soprattutto nella componente a tempo indeterminato, più della metà nel Mezzogiorno. E poi – ha osservato il sottosegretario – una legge di stabilità che sarà in discussione nelle prossime ore in Parlamento, che concentra tante risorse per agevolare i rinnovi contrattuali, detassa gli aumenti, taglia le tasse al ceto medio, aiuta il sistema delle imprese, viene rifinanziata per il prossimo triennio la Zes unica nel Mezzogiorno».

Con riferimento proprio alla Zes, Sbarra ha evidenziato che «negli ultimi 2 anni, a fronte di 5,4 miliardi di investimento pubblico, si sono generati investimenti complessivi per quasi 27 miliardi e 35.000 nuovi posti di lavoro. Nella legge di bilancio per il prossimo anno, aumentiamo le risorse a 2,4 miliardi di euro: è la cifra più alta dall’istituzione delle Zes, inoltre diamo un profilo triennale per rassicurare gli investitori sul fatto che questa misura andrà avanti e che la vogliamo collocare come una strategia strutturale di politica industriale nel Mezzogiorno».

Le infrastrutture

Sul tema delle infrastrutture, Sbarra ha rimarcato il fatto che «il governo, soprattutto al Mezzogiorno e in Calabria, ha fatto tantissimo. Ricordo i 3,8 miliardi deliberati sulla Statale 106. Mai si è verificata una concentrazione di risorse come quella attivata dal governo Meloni. Ci sono risorse per l’alta velocità, per ammodernare l’autostrada, per la Trasversale delle Serre. Guardiamo con grande interesse alla prospettiva di realizzare il Ponte sullo Stretto. I rilievi mossi dalla Corte dei Conti – ha sostenuto il sottosegretario – non ci faranno fare nessun passo indietro: risponderemo punto su punto, appena avremo modo di leggere le motivazioni, ma c’è una determinazione convinta, unanime del governo di realizzare questa grande infrastruttura, che non è solo importante sotto il profilo ingegneristico, ma anche perché toglie dall’isolamento la Regione Sicilia e aiuta l’Italia a connettersi meglio con l’Europa».

Il rapporto con il nuovo governo Occhiuto

Un passaggio Sbarra lo ha dedicato al tema della nuova interlocuzione con il presidente della Regione Occhiuto e con la sua Giunta. «Negli ultimi quattro anni – ha concluso il sottosegretario – il governo Occhiuto ha fatto tantissimo per questa regione e il governo di Giorgia Meloni ha sostenuto tutta una serie di interventi che sono stati richiesti e programmati. Penso, per esempio, all’Accordo di coesione, sottoscritto tra il governo e Occhiuto: sono risorse importanti che il governo e l’Europa mettono a disposizione alla Calabria per quanto riguarda alcune grandi priorità, dallo sviluppo economico alla transizione ambientale, dai trasporti e alle infrastrutture, al lavoro, al turismo. C’è tanto da fare e lo faremo insieme». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato