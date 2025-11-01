Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

strage dei fornai

Sterminò la famiglia nel 1998, in fuga Elia Del Grande

Avviate le ricerche in tutta Italia

Pubblicato il: 01/11/2025 – 11:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sterminò la famiglia nel 1998, in fuga Elia Del Grande

Ha fatto perdere le sue tracce Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per la “strage dei fornai”, in cui il 7 gennaio 1998, a 22 anni, uccise padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. L’uomo, dopo aver scontato 25 anni di detenzione, si trovava in una comunità a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La notizia è stata anticipata da Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino a una nuova valutazione. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
comunità
elia del grande
EMILIA ROMAGNA
fuga
fuggitivo
MODENA
sterminò la famiglia
strage dei fornai
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x