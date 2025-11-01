Sterminò la famiglia nel 1998, in fuga Elia Del Grande

strage dei fornai

Ha fatto perdere le sue tracce Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per la “strage dei fornai”, in cui il 7 gennaio 1998, a 22 anni, uccise padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. L’uomo, dopo aver scontato 25 anni di detenzione, si trovava in una comunità a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La notizia è stata anticipata da Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino a una nuova valutazione. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna.

