Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la svolta

Arriva la “rivoluzione” alla Cittadella: ecco come cambiano i Dipartimenti della Regione

Occhiuto adotta il regolamento con cui ridisegna la macchina amministrativa dell’ente. I Dipartimenti sono 14: in più Audit e Sua. Decadranno i dg

Pubblicato il: 02/11/2025 – 9:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Arriva la “rivoluzione” alla Cittadella: ecco come cambiano i Dipartimenti della Regione

CATANZARO Ecco la “rivoluzione” della Cittadella: quattordici Dipartimenti, una Unità operativa autonomia, e poi Audit e Stazione appaltante. E’ pronta la riorganizzazione della macchina amministrativa e burocratica della Regione annunciata dal presidente Roberto Occhiuto come uno dei primi atti del suo mandato: la riorganizzazione, nella forma del regolamento regionale (consultabile alla fine dell’articolo), prevede una serie di consistenti modifiche rispetto alla precedente organizzazione amministrativa, attuate con accorpamenti, fusioni, divisioni di Dipartimenti e con il cambio di diverse denominazioni. Giusto per fare un esempio, il classico Dipartimento Salute e Welfare è stato sdoppiato, così come il turismo è stato accorpato alla Cultura, nasce il Dipartimento Asset strategici. Questi dunque i nuovi Dipartimenti: Segretariato generale; Programmazione unitaria; Valorizzazione del capitale umano e innovazione nel lavoro pubblico; Bilancio, Finanze e Patrimonio; Infrastrutture; Governo del territorio, difesa del suolo e politiche per la casa; Lavoro, imprese e aree produttive; Turismo, Cultura e identità territoriale; Agricoltura, aree interne, e Politiche di connessione territoriale; Asset strategici, attrazione degli investimenti e saperi; Salute e servizi sanitari; Inclusione sociale, sussidiarietà e welfare di comunità; Sostenibilità ambientale; Protezione civile, e quindi Audit, Stazione appaltante e Uoa Politiche della montagna. La riorganizzazione – si legge nel regolamento adottato da Occhiuto – nasce dalla necessità di «consentire l’efficienza e il regolare funzionamento della struttura burocratica dell’Ente»: con la sua entrata in vigore – si legge ancora – «le modifiche organizzative comporteranno effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali relativi alle articolazioni amministrative oggetto di modifica». Il regolamento entrerà in vigore dall’1 dicembre. (a. cant.)

REGOLAMENTO STRUTTURE REGIONEDownload

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AGRICOLTURA
Burocrazia
cambiano i dipartimenti
dipartimenti
In evidenza
OCCHIUTO
occhiuto regolamento
Programmazione
Regione Calabria
regolamento
riorganizzazione
rivoluzione
segretariato
stazione appaltante
turismo
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x