Catanzaro, i carabinieri rendono onore ai militari caduti in servizio

l’omaggio

CATANZARO Questa mattina, a Catanzaro, nel giorno della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si è tenuta la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, ubicato all’interno della caserma “Triggiani”, storica sede dei Carabinieri nel capoluogo. A deporre la corona, dinanzi ad una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Pellegrino, da rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione nazionale Forestali della Provincia di Catanzaro. Al termine della commemorazione, i Carabinieri hanno partecipato alla celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti, officiata dall’Arcivescovo Metropolita Maniago di Catanzaro, all’interno del complesso cimiteriale di Catanzaro.

