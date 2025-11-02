Il Crotone alla prova di maturità contro il Trapani – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CROTONE Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia che ha restituito fiducia all’ambiente, il Crotone torna in campo oggi pomeriggio allo “Scida” (ore 14.30) per affrontare il Trapani. Una sfida delicata per gli uomini di Emilio Longo, desiderosi di lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato e di riprendere il cammino verso la parte alta della classifica.

Alla vigilia, l’allenatore rossoblù si è presentato sereno ma concentrato. «Mi aspetto una gara intensa e aperta – ha spiegato – contro un Trapani che non si chiude, ma ti viene a pressare alto. Servirà lucidità nel leggere le situazioni e sfruttare gli spazi che si apriranno».

Longo ha insistito soprattutto sull’aspetto mentale, chiedendo ai suoi maggiore continuità nei novanta minuti: «Non basta fare bene a tratti. Le partite si decidono nei dettagli e nella capacità di restare concentrati fino alla fine».

Il tecnico ha lasciato intendere che potrebbero esserci alcuni ritocchi di formazione, anche in virtù del calendario fitto: «Stiamo cercando la formula giusta, ma più dei moduli contano i principi: compattezza, intensità e qualità nell’ultimo tratto di campo».

Sul fronte infermeria, Longo ha fatto il punto su alcune situazioni: Andreoni e Murano saranno valutati fino all’ultimo. Infine, un messaggio dedicato ai tifosi: «Li ringrazio per il sostegno continuo. Sappiamo di avere una piazza esigente e vogliamo ripagare l’affetto con prestazioni all’altezza». Una partita che promette spettacolo e intensità, con i rossoblù decisi a ritrovare quella continuità che, parole di Longo, «fa la differenza in un campionato lungo e competitivo». (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo

TRAPANI (3-4-2-1): Sposito; Pirrello, Negro, Stramaccioni; Ciotti, Di Noia, Palmieri, Giron; Ciuferri, Fischnaller; Vazquez. All.: Aronica.

