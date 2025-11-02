L’endorsement (a sorpresa) di Minniti alla Meloni: «Si è dimostrata una vera leader»

lo “spiazzamento”

ROMA Un “endorsement” a sorpresa. E’ quello che Marco Minniti, volto storico della sinistra italiana e già uomo di governo, ha fatto all’indirizzo della premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e del centrodestra, a Radio Atreju, come documenta la pagina facebook di Fratelli d’Italia. «Se io fossi lei – dice Minniti con riferimento alla Meloni – sarei soddisfatta. Lei ha rappresentato un elemento molto forte nel nostro Paese. Non era scontato che questo avvenisse: senza discutere della qualità del governo Draghi, l’elemento rilevante è stato nel momento in cui lei ha tenuto Fratelli d’Italia fuori da quel governo. Non era semplice, perché la spinta fortissima era perché tutti potessero partecipare. Lì – ha proseguito Minniti – lei ha dimostrato, appunto, una capacità di leadership. A lei un grande in bocca al lupo, per evidenti ragioni, perché penso che un in bocca al lupo a lei sia in questo modo anche un in bocca al lupo al nostro Paese». (redazione@corrierecal.it)

