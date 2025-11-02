Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lo “spiazzamento”

L’endorsement (a sorpresa) di Minniti alla Meloni: «Si è dimostrata una vera leader»

L’ex ministro volto storico della sinistra italiana ha rimarcato le capacità della premier a Radio Atreju

Pubblicato il: 02/11/2025 – 11:55
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’endorsement (a sorpresa) di Minniti alla Meloni: «Si è dimostrata una vera leader»

ROMA Un “endorsement” a sorpresa. E’ quello che Marco Minniti, volto storico della sinistra italiana e già uomo di governo, ha fatto all’indirizzo della premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e del centrodestra, a Radio Atreju, come documenta la pagina facebook di Fratelli d’Italia. «Se io fossi lei – dice Minniti con riferimento alla Meloni – sarei soddisfatta. Lei ha rappresentato un elemento molto forte nel nostro Paese. Non era scontato che questo avvenisse: senza discutere della qualità del governo Draghi, l’elemento rilevante è stato nel momento in cui lei ha tenuto Fratelli d’Italia fuori da quel governo. Non era semplice, perché la spinta fortissima era perché tutti potessero partecipare. Lì – ha proseguito Minniti – lei ha dimostrato, appunto, una capacità di leadership. A lei un grande in bocca al lupo, per evidenti ragioni, perché penso che un in bocca al lupo a lei sia in questo modo anche un in bocca al lupo al nostro Paese». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
FRATELLI D’ITALIA
MELONI
Minniti
radio atreju
radio traeju
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x