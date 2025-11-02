Si legge in: 1 minuto
weekend di sangue
Sparano da uno scooter, 18enne ucciso nel Napoletano
Agguato a Boscoreale. I carabinieri sulle tracce di due giovani
Pubblicato il: 02/11/2025 – 12:11
NAPOLI Un 18enne è morto la notte scorsa all’Ospedale di Castellammare di Stabia a causa delle ferite d’arma da fuoco riportate nella tarda serata di ieri a Boscoreale, nel Napoletano. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato raggiunto mortalmente da un colpo esploso da due giovani a bordo di uno scooter. Indagano i carabinieri. (Italpress)
