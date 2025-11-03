Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:05
Crollo ai Fori Imperiali, estratto operaio sotto le macerie

Il 66enne trasportato d’urgenza in ospedale

Pubblicato il: 03/11/2025 – 23:05
ROMA E’ stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Un lungo applauso ha accolto l’operaio. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza scortata fino al policlinico Umberto I. Durante il tragitto – si è appreso – all’uomo è stato praticato un massaggio cardiaco.

