Crollo ai Fori Imperiali, estratto operaio sotto le macerie

dopo undici ore

ROMA E’ stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Un lungo applauso ha accolto l’operaio. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza scortata fino al policlinico Umberto I. Durante il tragitto – si è appreso – all’uomo è stato praticato un massaggio cardiaco.

