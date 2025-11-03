“Noi Moderati”, il commento amaro dopo l’esclusione dalla giunta Occhiuto. «Perplessi per la mancanza di collegialità»

La reazione

«La giunta presentata dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è sicuramente composta da persone di qualità. Tuttavia, tale scelta non può essere definita collegiale. Infatti suscita perplessità il metodo che ha portato alla sua definizione e l’esclusione, in questa prima fase, di Noi Moderati». Così in una nota il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, commentando il varo della nuova giunta targata Occhiuto avvenuto questa mattina. «Noi Moderati – scrive – che ha ottenuto il 4% ed eletto due consiglieri, con lealtà e spirito di coalizione — pur non avendo fatto parte della precedente compagine amministrativa — ha contribuito con generosità al successo elettorale del centrodestra grazie a uno sforzo enorme e a un radicamento costruito sul territorio. L’esclusione del nostro movimento, in questa prima fase, non è solo un torto verso una forza politica che ha dimostrato affidabilità e senso di responsabilità, ma rischia di indebolire la stessa maggioranza, privandola di un contributo di idee e competenze che abbiamo sempre messo a disposizione del progetto comune». «Con impegno e coerenza continueremo a lavorare con serietà nelle sedi politiche e istituzionali, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del bene comune», conclude la nota firmata da Saverio Romano. (redazione@corrierecal.it)