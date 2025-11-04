Catanzaro, multa da 2.000 euro per un petardo lanciato in campo

giudice sportivo

ROMA Conclusa l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari riguardanti calciatori e società.

Sono quattro i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Oyono (Frosinone), Izzo (Monza), Barreca (Padova) e Illanes (Carrarese), che salteranno dunque la prossima giornata di campionato.

Sul fronte delle sanzioni alle società, la Sampdoria è stata multata con un’ammenda di 4.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori, che al termine della gara hanno lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di gioco. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Multa di 2.000 euro anche per il Catanzaro, i cui tifosi al 37° del secondo tempo hanno lanciato un petardo nel recinto di gioco. Anche in questo caso è stata applicata la riduzione prevista dall’articolo 29 del CGS.

Stessa cifra di 2.000 euro per il Frosinone, sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva per aver ritardato l’inizio della partita di circa due minuti senza giustificato motivo.

Infine, ammenda di 2.000 euro al Modena, i cui sostenitori hanno lanciato una bottiglietta e due oggetti di plastica nel recinto di gioco nel corso della gara. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato