Ultimo aggiornamento alle 14:23
giudice sportivo

Catanzaro, multa da 2.000 euro per un petardo lanciato in campo

Sanzionato il club giallorosso dopo l’episodio avvenuto al 37° del secondo tempo dell’ultima gara di serie B

Pubblicato il: 04/11/2025 – 12:58
ROMA Conclusa l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari riguardanti calciatori e società.
Sono quattro i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Oyono (Frosinone), Izzo (Monza), Barreca (Padova) e Illanes (Carrarese), che salteranno dunque la prossima giornata di campionato.
Sul fronte delle sanzioni alle società, la Sampdoria è stata multata con un’ammenda di 4.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori, che al termine della gara hanno lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di gioco. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Multa di 2.000 euro anche per il Catanzaro, i cui tifosi al 37° del secondo tempo hanno lanciato un petardo nel recinto di gioco. Anche in questo caso è stata applicata la riduzione prevista dall’articolo 29 del CGS.
Stessa cifra di 2.000 euro per il Frosinone, sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva per aver ritardato l’inizio della partita di circa due minuti senza giustificato motivo.
Infine, ammenda di 2.000 euro al Modena, i cui sostenitori hanno lanciato una bottiglietta e due oggetti di plastica nel recinto di gioco nel corso della gara. (redazione@corrierecal.it)

