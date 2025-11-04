Championship Us Acli-iMARCOS: i primi squilli sono di Lattarico, Nuova Celico, Conflenti e Castiglione

futsal

COSENZA La Championship Us Acli–iMARCOS si apre nel segno dello spettacolo: partite ricche di emozioni, tante reti e già qualche protagonista che si candida per la copertina del torneo.

Partenza sprint per l’ASD Conflenti Trekking, che espugna il campo dell’Or. San Nicola con un netto 5-1. Doppiette per Vescio e Vennera, più la firma di Butera. Ai padroni di casa non basta il gol di Savaglia per evitare la sconfitta.

Successo casalingo anche per il Lattarico C5 (in foto), che supera I Ragazzi del Ghetto per 5-3. Decisiva la doppietta di Puia, a segno anche Raddi e i due De Luca, Gianni e Alex, per un collettivo già ben rodato. Gli ospiti si affidano a Gallo, autore di una tripletta che tiene viva la partita fino alla fine.

Goleada senza appello per la Nuova Celico, che travolge il VSG Rose Futsal per 12-3. Show offensivo con Vigna sugli scudi (tripletta), doppiette per Brancati, Tenuta e Casole, e reti di De Vuon