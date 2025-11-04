Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:54
il sinistro

Grave incidente a Nicotera Marina, feriti due giovani

I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter quando, ieri sera, è avvenuto l’incidente. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Pubblicato il: 04/11/2025 – 21:54
NICOTERA Un grave incidente è avvenuto ieri sera a Nicotera Marina, nel Vibonese. Coinvolti due giovani a bordo di uno scooter che sono stati soccorsi dal 118 di Tropea in condizioni gravi: uno con frattura al femore, l’altro di soli 16 anni con un trauma cranico. Trasportati entrambi in ospedale, il 16enne è stato poi trasferito in elisoccorso al GOM di Reggio Calabria per ulteriori cure. I due giovani sarebbero caduti autonomamente con lo scooter, secondo i primi accertamenti. Durante i soccorsi un’autista ha prontamente spento le fiamme che stavano per avvolgere il veicolo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

