Roma, morto l’operaio estratto dalle macerie del crollo della Torre dei Conti

la tragedia

Octay Stroici, l’operaio di 66 anni rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all’ospedale Umberto I di Roma a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo esser stato soccorso e caricato in ambulanza. Lo rendono noto fonti dell’ospedale. “Alle ore 23.05 il paziente Octay Stroici è giunto al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio. E’ stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare che secondo quanto riferito dal personale del 118 erano già state avviate sul luogo del crollo – si legge in una nota dell’ospedale -. All’arrivo presso il Dea, Dipartimento emergenza urgenza, l’equipe medica ha proseguito le manovre rianimatorie per circa un’ora. Nonostante ciò la ripresa dell’attività cardiaca spontanea non è riuscita. Nonostante i tentativi effettuati il decesso è stato constatato alle ore 00:20”.

Il cordoglio

“Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza. Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”. E’ il messaggio di cordoglio della premier Giorgia Meloni.

“Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per ore dopo il crollo della Torre dei Conti, non ce l’ha fatta. Nonostante lo straordinario sforzo dei soccorritori. A nome mio e della Regione Lazio le più sentite condoglianze alla famiglia. Di lavoro non si può e non si deve morire”. A scriverlo sui social e’ il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Octay Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo avvenuto alla Torre dei Conti. A nome di Roma Capitale e mio personale, rivolgo un pensiero commosso alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli erano vicini. Voglio ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori che sono intervenuti con grande professionalità e dedizione in una situazione così complessa e drammatica”. Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.