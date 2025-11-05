Lite a Corigliano Rossano sfocia in omicidio: uomo accoltellato nella notte. Caccia all’aggressore

Scattata l’indagine

CORIGLIANO ROSSANO Questa notte un uomo di 30 anni è stato accoltellato a morte nell’area urbana di Rossano, in contrada Seggio. La vittima di nazionalità marocchina viveva in una delle abitazioni stagionali della zona insieme ad altri connazionali impegnati nei lavori agricoli e, secondo le prime informazioni, sarebbe stata raggiunta da più fendenti al termine di una lite ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del Commissariato di Corigliano-Rossano, insieme al personale medico del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni – come scrive L’Eco dello Jonio – l’aggressore, un connazionale, sarebbe in fuga. Intanto la Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Al vaglio degli investigatori anche le testimonianze degli altri connazionali che condividevano con la vittima l’alloggio stagionale. Sul fatto di sangue indaga la Procura di Castrovillari.(redazione@corrierecal.it)

