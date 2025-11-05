Welfare, aumenta il divario regionale. Calabria in fondo alla classifica

Skip to main content

Pubblicato il: 05/11/2025 – 8:01
ROMA «Si amplia il divario regionale per le prestazioni di welfare, con una polarizzazione sempre più accentuata. La distanza tra la regione migliore e quella peggiore raggiunge 23,6%, in aumento del 9% rispetto alla precedente rilevazione». Lo scrive “Il Sole 24 Ore”. «Il Welfare Italia Index 2025 – un indicatore sintetico su politiche sociali, sanità, previdenza e formazione – assegna il punteggio più elevato alla provincia autonomia di Trento (83,8 punti), seguita dalla provincia autonomia di Bolzano (80,4) e dal Friuli Venezia Giulia (78,3). In fondo classifica Campania (62 punti), Basilicata (60,7 punti) e Calabria (60,2 punti). E’ questo – prosegue “Il Sole 24 Ore” – in estrema sintesi il quadro che emerge dal Rapporto 2025 del Think Tank “Welfare, Italia” promosso da Unipol in collaborazione con Teha Group, presentato ieri a Roma». (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
divario
politiche sociali
Regione Calabria
REGIONI
Sole 24 Ore
Top
WELFARE
