Il Catanzaro punta l’Empoli. Al “Castellani” 3.100 posti per i tifosi giallorossi

casa giallorossa

CATANZARO Dopo tre vittorie consecutive che hanno rilanciato il Catanzaro verso la zona playoff, la squadra guidata da Alberto Aquilani si prepara a sfidare l’Empoli, sabato 8 novembre alle ore 15, sul terreno del “Castellani”. I giallorossi, reduci da un periodo di risalita che ha ridato fiducia a giocatori e tifosi, puntano a confermare il momento positivo e consolidare il loro equilibrio tattico ritrovato.

L’Empoli, realtà nobile del torneo cadetto, sta vivendo invece un periodo complicato. Attualmente quindicesimi in classifica con 11 punti, i toscani non vincono da oltre un mese, dalla trasferta contro il Sudtirol del 5 ottobre, raccogliendo soltanto due punti nelle quattro gare successive, frutto di due pareggi e altrettante sconfitte.

Nonostante il valore e la voglia di riscatto dell’avversario, il Catanzaro è pronto a sfruttare il momento favorevole per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Al “Castellani” si prevede come sempre una nutrita presenza di tifosi giallorossi a sostenere la squadra.

Biglietti e prevendita

La vendita dei tagliandi per i sostenitori dell’Us Catanzaro sarà gestita esclusivamente tramite il circuito Vivaticket SpA, a seguito delle disposizioni organizzative decise dalle autorità competenti in sede di G.O.S. Il settore riservato ai tifosi giallorossi sarà la Curva Sud, con una capienza di 3.100 posti. Il prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, è di 18 euro. Non sono previste riduzioni per categorie particolari. Per motivi organizzativi, la vendita dei biglietti è limitata: i residenti nella Regione Calabria potranno acquistare tagliandi solo per il settore ospiti della Curva Sud. I residenti nella città di Firenze potranno accedere all’acquisto solo se titolari della Fidelity Card dell’Us Catanzaro sottoscritta entro il 31 maggio 2025; per loro, la restrizione riguarda tutti gli altri settori dello stadio. Nessuna limitazione è prevista per gli spettatori residenti nelle altre regioni. I biglietti sono disponibili dalle ore 18 di ieri, mercoledì 5 novembre, fino alle 19 di venerdì 7 novembre, presso i punti vendita Vivaticket e tramite il servizio di “Stampa a casa” sul sito ufficiale: https://empolifc.vivaticket.it/index.php. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato