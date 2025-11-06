Gerardo Mancuso insignito del titolo di “Socio d’Onore della Società Italiana di Medicina Interna”

il riconoscimento

CATANZARO Conferito al dottore Gerardo Mancuso l’alto titolo onorifico di Socio d’Onore della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) con “Medaglia d’oro”, un titolo riservato ai Soci che si sono distinti per capacità professionali ed impegno. La SIMI è la più antica società scientifica nazionale e con i 140 di storia ha nel corso del tempo visto avvicendarsi i più importanti accademici e clinici della medicina Italiana. Il conferimento del titolo non solo è straordinario e prestigioso ma rappresenta il riconoscimento delle attività svolte nel corso della vita professionale e societaria. Il dottore Mancuso, Specialista in Medicina Interna con lode, è stato allievo del professore Pier Luigi Mattioli e dal 2001 direttore di ruolo di Medicina Interna presso la Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. E’ stato autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, contribuito alla pubblicazione di alcune monografie scientifiche ed ha svolto, nel corso della sua vita professionale, oltre 600 relazioni scientifiche a congressi Regionali, Nazionali ed Internazionali.

Nel 2014 ha svolto un lettura “sustainable innovation: for which patients?” nella prestigiosa aula Newton della Università Sant George’s di Londra. Nella sua attività clinica ha prodotto processi di governo innovativi e nel 2018 il reparto di Medicina di Lamezia è stato citato fra i primi 10 reparti di tutte le specialità mediche e chirurgiche ospedaliere della nostra regione per risultati assistenziali e gestionali ottenuti. Nella UOC di Medicina di Lamezia è stata attivata la Sub Intensiva Internistica, per la quale c’è stata l’attenzione del Ministero della Salute, e rappresenta il modello gestionale di riferimento per l’area internistica italiana. La sua lunga esperienza è arricchita dall’incarico di Direttore del Dipartimento dell’Area Medica dell’Asp di Catanzaro un incarico che consolida l’esperienza manageriale maturata in passato nel ruolo di Direttore Generale dell’Asp di Catanzaro, premiato nel 2013, dal parte del Ministro della Salute Balduzzi, per i risultati ottenuti nella gestione della Azienda Sanitaria. E’ stato Presidente della SIMI Calabrese e poi dopo due mandati da consigliere nazionali, eletto Vice Presidente Nazionale della SIMI, contribuendo ad una serie di iniziative, societarie e nazionali compresa la revisione del decreto legislativo 70/15 nel quale è stata riconosciuta la Subinternsiva Internistica come articolazione della Struttura Complessa di medicina Interna. Una carriera svolta tutta in Calabria, in un sistema difficile ma nella terra nella quale ha radici profonde.

