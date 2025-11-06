Messaggi agli alleati, elogi (ripetuti) a Mancuso e fiducia verso veterani e matricole. Così parte l’Occhiuto bis

la “nuova” regione

CATANZARO I “pesi massimi” (politicamente parlando) in primo piano e in prima fila, a fare da contorno al presidente Roberto Occhiuto, un po’ più defilate le “new entry” e il tecnico per eccellenza. La dislocazione degli assessori regionali in occasione dell’esordio della prima Giunta dell’Occhiuto bis – a parte la diversità nominalistica – ha in realtà rispettato e rispecchiato quella dell’Occhiuto 1: dei riconfermati siedono praticamente allo stesso posto rispetto al passato sia Gianluca Gallo (Forza Italia) sia Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia), a stretto contatto di gomito di Occhiuto c’è quindi il vice, Filippo Mancuso (Lega), a sua volta affiancato da Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), mentre Pasqualina Straface (Forza Italia) affianca Gallo, Insomma, la trazione essenzialmente “politica” della Giunta si nota plasticamente anche da questo dettaglio del tavolo dell’esecutivo, che ai lati vede il “grand commis” Marcello Minenna da una parte e dall’altra la novità assoluta, Eulalia Micheli, che è figura anche politica (era candidata con Occhiuto Presidente) ma non pienamente politica come gran parte dei colleghi di Giunta.

I “messaggi”

Tanta emozione, molti sorrisi, ma nessuna parola da parte degli assessori, perché alla fine parla solo Occhiuto, che da leader consumato – al punto da definirsi oggi «non emozionato» – dispensa ringraziamenti a quanti non sono stati riconfermati nel passaggio tra le due legislature e soprattutto dispensa apprezzamenti per tutti gli attuali assessori, veterani e matricole, e veterani già assessori con lui («di loro ho grande fiducia») o già consiglieri regionali e ora assessori con lui. Sotto questo aspetto, l’attenzione di gran parte dei cronisti era indirizzata verso la Micheli, che Occhiuto sembra quasi abbia voluto responsabilizzare ritagliandole il ruolo riservato da Giusi Princi quattro anni fa («Le ho chiesto di occuparsi di istruzione in continuità con l’ottimo lavoro svolto da Giusi Princi», le parole del governatore»). E. soprattutto l’attenzione era indirizzata, politicamente parlando, su Mancuso, uscente presidente del Consiglio regionale e ora vicepresidente di Giunta per un cambio di ruolo che – dicono fonti qualificate del centrodestra – Mancuso non avrebbe inizialmente condiviso a pieno. E forse non è un caso che Occhiuto nelle due dichiarazioni dei giornalisti per ben due volte si è soffermato – incensandole – sulle qualità di Mancuso («bravissimo amministratore», anche qui le parole del governatore). Un messaggio esteso anche ad altri due profili politici, altrettante new entry in Giunta, la Straface e Montuoro. Un messaggio valido in generale, probabilmente, anche per sterilizzare fin da subito i mugugni che non mancano nella maggioranza, passando dal «buon rapporto» da rilanciare con il Consiglio regionale alle rassicurazioni agli alleati per il “secondo tempo” della Giunta («è evidente che uno sarà proposto dalla Lega, l’altro sarà proposto da Noi Moderati», ha ribadito ancora una volta Occhiuto). Sarà così. Per il momento al di là delle rassicurazioni Occhiuto ha già scandito le priorità lato Giunta ma anche lato Consiglio, dicendo chiaramente che la modifica dello Statuto in favore di una Giunta a 9 assessori sarà portata in prima lettura in Consiglio «già prima dell’istituzione delle Commissioni». Giusto per far capire chi detta i tempi e distribuisce le carte. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato