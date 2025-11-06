Supermarket della droga a Ricadi: cocaina, hashish e marijuana scoperte in un giardino

Traffico e spaccio

VIBO VALENTIA Gli agenti della Polizia di Stato lo scorso 4 novembre hanno arrestato un uomo dimorante nel comune di Ricadi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, insieme al personale in servizio presso il Posto Fisso di Tropea, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti di un soggetto. La certosina attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di accertare come l’uomo fosse in grado di soddisfare le richieste degli assuntori avendo disponibilità, presso la propria abitazione, di diverse tipologie di sostanza stupefacente. Infatti, nel giardino di proprietà dello stesso, ben occultati sotto delle sterpaglie presenti all’esterno dell’edilizia, sono stati rinvenuti due panetti contenenti hashish dal peso netto rispettivamente di 99 grammi e 88,4 grammi, un involucro contenente cocaina dal peso netto di 51 grammi e diverse dosi già confezionate di hashish e marijuana pronte per essere vendute al dettaglio.

I soldi

All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di 4.950 euro in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio della sostanza ritrovata. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Oggi, intanto, il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere