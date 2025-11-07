Manovra, Cgil: «Il 12 dicembre sciopero generale»

l’annuncio

ROMA La Cgil ha proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre. L’astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è indetta dall’assemblea generale, è stata decisa “contro una legge di bilancio ingiusta e sbagliata». L’annuncio è stato dato durante l’evento “Democrazia al lavoro” a Firenze. «Non lo diciamo solo noi. Prima o poi, nonostante la propaganda», ha detto Fulvio Fammoni, aprendo l’assemblea nazionale dei delegati del sindacato, al Mandela Forum di Firenze, «la verità viene a galla. Si tratta di una legge di Bilancio che premia i più ricchi e non i più poveri, che incentiva le disuguaglianze, che prevede una crescita sostanzialmente zero, che non stanzia un euro per investimenti pubblici. Lo stanno dicendo nelle audizioni parlamentari le più importanti istituzioni italiane, la Banca d’Italia e l’Istat solo ieri». «Riteniamo che questa sia una manovra ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare». Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando a margine dell’assemblea dei delegati a Firenze. «L’emergenza fondamentale in questo momento – ha detto – è il salario: c’è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato