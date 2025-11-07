Skip to main content

la scomparsa

Morto James Watson, premio Nobel per la scoperta del Dna

Deceduto a 97 anni in un hospice nello stato di New York

Pubblicato il: 07/11/2025 – 21:32
NEW YORK James Watson, il premio Nobel che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo riporta il New York Times. Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un’infezione. 

