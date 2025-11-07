Skip to main content

la svolta

Omicidio a Corigliano Rossano, la Polizia ferma un uomo: è un connazionale della vittima

Individuato l’uomo ritenuto responsabile della morte di Mansif Youness, 30 anni, trovato senza vita con sette coltellate

Pubblicato il: 07/11/2025 – 11:35
CORIGLIANO ROSSANO E’ stato rintracciato e fermato il presunto responsabile dell’omicidio di Mansif Youness, di 30 anni, di nazionalità marocchina, ucciso con sette coltellate in località Seggio a Corigliano Rossano in un’abitazione estiva in uso a braccianti agricoli stagionali. L’uomo, connazionale della vittima, è stato rintracciato dagli uomini del commissariato di Corigliano Rossano della Polizia mentre si aggirava nella stessa zona dove è avvenuto l’omicidio. Al momento è stato portato negli uffici del commissariato. Nulla è ancora trapelato sul movente del litigio culminato nell’omicidio.

