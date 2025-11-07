Screening oncologici, grande partecipazione Giornata della salute alla Cittadella

prevenzione

CATANZARO Ha registrato grande partecipazione la Giornata della salute, voluta dalla Regione Calabria per i dipendenti, che si è svolta oggi all’ambulatorio medico della Cittadella regionale a Catanzaro. L’iniziativa promuove gli screening per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile e dei tumori del colon retto di entrambi i sessi. È stata organizzata dal Datore di lavoro unico della Regione Calabria, Salvatore Lopresti, di concerto con Francesco Lucia, del dipartimento regionale Salute e Welfare, e con i responsabili dei Centri screening delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone. Le prenotazioni per i tumori femminili e la consegna dei kit per la ricerca di sangue occulto delle feci hanno visto l’adesione considerevole del personale regionale. L’iniziativa, pertanto, sarà replicata anche presso gli ambulatori regionali di Cosenza e Reggio Calabria, in modo da offrire ulteriori opportunità ai dipendenti che volessero aderire agli screening. Da sottolineare che l’avvio di questo progetto di promozione della salute ha anticipato la recentissima pubblicazione in Gazzetta ufficiale della normativa nazionale contenuta nell’articolo 17, comma 1 del Dl 31 ottobre 2025, n. 159 – “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

