Giappone, terremoto di magnitudo 6.7 e allerta tsunami 

la preoccupazione

ROMA In Giappone è scattata l’allerta tsunami dopo il terremoto di magnitudo 6.7 che è stato registrato nella costa nord-orientale del paese. L’Agenzia Meteorologica Giapponese, secondo quanto riporta l’Afp, ha avvisato sul rischio di onde alte fino a un metro nella zona della prefettura di Iwate. L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha emesso un’allerta tsunami domenica, dopo che un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito la costa nord-orientale del Paese. Il sisma si è verificato alle 17:03 (le 9:03 a Parigi) al largo della Prefettura di Iwate, con un rischio di onde di tsunami alte fino a un metro, secondo l’agenzia. L’emittente pubblica NHK ha segnalato onde di tsunami al largo e ha esortato la popolazione a tenersi lontana dalle spiagge, sebbene le riprese televisive in diretta mostrassero mare calmo in quel momento.

