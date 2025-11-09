Skip to main content

“Il Borgo dei Borghi 2026”: San Nicola Arcella in gara per la Calabria

Il comune del Cosentino sarà protagonista nello spazio finale di “Kilimangiaro” su RaiTre oggi alle 16:45. Le votazioni su RaiPlay

COSENZA Oggi, domenica 9 novembre alle 16,45 su RaiTre, nella trasmissione “Kilimangiaro”, in chiusura del programma, andrà in onda lo spazio dedicato a San Nicola Arcella che rappresenterà la Calabria per la tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi in collaborazione con I Borghi più belli d’Italia.
La classifica, con la proclamazione del vincitore del Borgo dei Borghi 2026, verrà svelata nel corso di una prima serata su RaiTre il 5 aprile, la sera di Pasqua 2026.
Al momento non è ancora possibile votare, ma ci si può registrare su RaiPlay per essere pronti quando apriranno le votazioni nella finale di stagione.

