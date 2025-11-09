Sorpasso fatale sulla tangenziale: muoiono due persone

la tragedia

BERGAMO Un drammatico incidente è avvenuto alle 7,30 di questa mattina sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano.

Sono due i morti: si tratta di due uomini di 23 e 62 anni, mentre un terzo uomo di 64 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche altre due persone sono ferite. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e un furgoncino: lo scontro, frontale, è stato fatale per le due persone alla guida dei due mezzi, che sono decedute sul colpo. Sul posto, oltre a numerosi mezzi del 118, anche i vigili del fuoco. Anche i pompieri sono stati coinvolti nel tentativo di rianimare le persone coinvolte, visto il numero di feriti che sarebbero almeno tre.

Il ragazzo di 23 anni, milanese, era alla guida di una Mercedes Cla 220 mentre il 62enne, bergamasco di Urgnano, guidava un furgoncino Berlingo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Mercedes – sulla quale viaggiava anche un altro giovane, di 21 anni – avrebbe sorpassato una Hyundai, finendo contro il Berlingo. In quel tratto vige però la doppia linea continua e l’impatto è stato inevitabile: pur essendo un rettilineo, la visibilità è scarsa e già lo scorso febbraio, sempre nello stesso punto, aveva perso la vita un trentatreenne di Stezzano in un incidente dalla dinamica analoga. (Ansa)

Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato