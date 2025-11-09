Skip to main content

09/11/2025
il controllo

Sorpreso con due panetti di hashish nel centro di Crotone: arrestato un 36enne

I Carabinieri lo hanno sorpreso con 100 grammi di droga e ne hanno trovati altri nelle vicinanze. L’uomo è ora ai domiciliari

Pubblicato il: 09/11/2025 – 8:00
CROTONE Un uomo di 36 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scaturita nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati al traffico di droga nel centro cittadino.
Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari hanno notato un individuo con atteggiamento sospetto aggirarsi tra le vie del centro urbano. I suoi movimenti nervosi e il tentativo di evitare lo sguardo delle pattuglie hanno attirato immediatamente l’attenzione dei Carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Non ritenendo conclusa l’ispezione, i militari hanno esteso le verifiche anche nelle immediate vicinanze del luogo del controllo, rinvenendo un ulteriore panetto di hashish, identico per forma e confezionamento a quello già sequestrato.
L’uomo, una volta accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.
L’intera operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio.

