Tridico: «Calabria esclusa dalla rete dell’alta velocità, Governo e Regione protestino»

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle denuncia l’estromissione dal nuovo schema infrastrutturale predisposto dall’Ue. «Abbiamo presentato un’interrogazione»

Pubblicato il: 09/11/2025 – 11:24
ROMA «La mancata inclusione delle regioni del sud Italia, ed in particolare della Calabria, dal nuovo schema infrastrutturale dell’alta velocità predisposto dall’Unione Europea è un fatto gravissimo e protesteremo per questo in tutte le sedi». È quanto dichiara Pasquale Tridico, europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista. «Il Movimento Cinque Stelle in tal proposito – aggiunge Tridico –  ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea. Ma chiediamo soprattutto al governo italiano ed alla Regione Calabria, governati da quel centrodestra che a Bruxelles è parte della maggioranza con Raffaele Fitto membro della commissione ed al Consiglio europeo, di protestare, di chiedere spiegazioni rispetto a questa azione che va in contrasto con l’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questa è una scelta vergognosa che allontana il sud Italia dallo sviluppo e da una rete di trasporti fondamentali per il futuro della nostra regione».

