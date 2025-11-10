Il Crotone blocca la Salernitana: all’Arechi finisce 0-0

Il match

SALERNO Allo stadio “Arechi” termina senza reti la sfida tra Salernitana e Crotone, un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai granata di Raffaele, che con una vittoria sarebbero tornati in vetta alla classifica. Per i rossoblù, invece, si tratta di un punto importante dopo tre sconfitte consecutive: la squadra di Emilio Longo ha mostrato compattezza, soffrendo ma resistendo fino alla fine. La gara si apre con grande intensità ma anche con qualche episodio sfortunato. Dopo appena tre minuti, uno scontro di gioco costringe Villa a lasciare il campo, sostituito da Coppolaro. La Salernitana prova a costruire gioco sulle fasce, ma il Crotone risponde con ripartenze veloci, come quella del 19’, quando Piovanello si invola verso la porta prima di essere fermato per posizione irregolare. I padroni di casa si rendono pericolosi al 23’ con Quirini, ma il tiro dell’esterno viene respinto da un provvidenziale intervento di Groppelli. Pochi minuti dopo, mister Raffaele è costretto a un altro cambio: Cabianca accusa un problema muscolare e lascia il posto a Matino. Nel finale di frazione, Tascone sciupa una grande occasione davanti a Merelli, centrando in pieno Vinicius anziché la porta. Dopo otto minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0, risultato che fotografa bene l’equilibrio in campo. Alla ripresa, il tecnico granata cambia ancora: dentro Di Vico e Achik per Quirini e Knezovic, nel tentativo di dare più vivacità all’attacco. Al 60’, però, è il Crotone a farsi vedere con Zunno, la cui conclusione da destra trova la pronta risposta di Donnarumma. Tre minuti dopo arriva il brivido più grande del match: Franco Ferrari mette in rete, ma il gol viene annullato per un fallo di mano di Matino. La Salernitana insiste, ma al 77’ Di Pasquale ferma un contropiede con una trattenuta vistosa su Ferrari, rimediando il giallo. Raffaele tenta l’ultima mossa inserendo Ferraris per Inglese al 75’, ma il risultato non cambia. Nel finale, anche Longo si gioca le sue carte: dentro Stronati e Cocetta, poi Calvano e infine Gallo per dare fiato ai suoi. I pitagorici riescono persino a rendersi pericolosi con una doppia occasione: prima Capomaggio sfiora il vantaggio di testa, poi Achik serve un pallone d’oro che l’argentino manda fuori di pochissimo. Nel recupero – ben otto minuti – la Salernitana reclama due volte un calcio di rigore, entrambe le volte senza successo dopo il consulto al VAR. L’ultimo brivido è per un fallo di Groppelli su Achik, sanzionato con il giallo, ma il punteggio non si sblocca più.

Il tabellino

SALERNITANA: Donnarumma; Cabianca (33’pt Matino), Golemic, Anastasio; Quirini (1’st Achik), Tascone, Capomaggio, Knezovic (1’st Di Vico), Villa (8’pt Coppolaro); Inglese (30’st Ferraris), Ferrari. A disp. : Brancolini, De Boer, Varone, Liguori, Ubani, Frascatore, Iervolino, Boncori. All.: RaffaeleCROTONE: Merelli; Berra, Cargnelutti (37’st Cocetta), Di Pasquale, Groppelli; Sandri (39’st Calvano), Vinicius (50’st Gallo); Zunno, Gomez, Maggio (37’st Stronati); Piovanello (50’st Ricci). A disp.: Martino, Sala, Leo, Murano, Marazzotti, Vrenna, Bruno, Del Piano. All.: LongoARBITRO: Drigo di PortogruaroNOTE: ammoniti Coppolaro (S), Di Vico (S), Di Pasquale (C), Groppelli (C), Tascone (S).