Stasera Salernitana-Crotone: sfida ad alta tensione all’Arechi – PROBABILI FORMAZIONI
Alle 20.30 i rossoblù affrontano i granata in piena corsa per il primato. Longo chiede ai suoi la partita perfetta dopo tre ko di fila
CROTONE Questa sera alle 20.30 lo stadio Arechi sarà teatro di una gara che promette scintille: la Salernitana ospita il Crotone in una partita che può incidere pesantemente sulla classifica e sul morale di entrambe le squadre. I granata, vincendo, tornerebbero in vetta al campionato. I calabresi, invece, si trovano in un momento delicato: tre sconfitte consecutive hanno rallentato la corsa verso le posizioni di vertice e reso urgente un cambio di passo.
Alla vigilia del match, l’allenatore del Crotone, Emilio Longo, ha parlato con chiarezza: per fare punti a Salerno servirà la partita perfetta. Il tecnico ha raccontato di una settimana intensa, dedicata non solo al lavoro tattico e tecnico, ma anche a quello mentale, per ritrovare convinzione e concentrazione.
Longo ha chiesto ai suoi una reazione d’orgoglio, sottolineando che in questo momento «il massimo non basta più»: servono attenzione ai dettagli, cattiveria agonistica e unità d’intenti per uscire dal periodo negativo. L’ambiente, ha ribadito, non deve diventare un alibi, ma uno stimolo a dare di più.
Sul piano tecnico, il Crotone ha lavorato in settimana alternando il 4-3-3 al più collaudato 3-5-2, ma la seconda opzione sembra al momento la più probabile. L’assenza di Andreoni pesa sulle rotazioni, mentre Federico Ricci è stato reintegrato in gruppo e potrebbe rappresentare un’arma a gara in corso.
Non convocato Guerra, alle prese con un problema muscolare, mentre ci sarà Murano, che proverà a stringere i denti partendo probabilmente dalla panchina nonostante un fastidio al tendine.
La Salernitana, spinta dal proprio pubblico, punta con decisione al primo posto. Il Crotone, invece, è chiamato a una prova di maturità: non può permettersi un nuovo passo falso, pena il rischio di scivolare ulteriormente dalle posizioni di vertice. (redazione@corrierecal.it)
Le probabili formazioni
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. All.: Raffaele
CROTONE (3-5-2): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Calvano, Groppelli; Gomez, Maggio. All.: Longo
Foto Fc Crotone
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato