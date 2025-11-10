Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

cercasi riscatto

Stasera Salernitana-Crotone: sfida ad alta tensione all’Arechi – PROBABILI FORMAZIONI

Alle 20.30 i rossoblù affrontano i granata in piena corsa per il primato. Longo chiede ai suoi la partita perfetta dopo tre ko di fila

Pubblicato il: 10/11/2025 – 11:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Stasera Salernitana-Crotone: sfida ad alta tensione all’Arechi – PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE Questa sera alle 20.30 lo stadio Arechi sarà teatro di una gara che promette scintille: la Salernitana ospita il Crotone in una partita che può incidere pesantemente sulla classifica e sul morale di entrambe le squadre. I granata, vincendo, tornerebbero in vetta al campionato. I calabresi, invece, si trovano in un momento delicato: tre sconfitte consecutive hanno rallentato la corsa verso le posizioni di vertice e reso urgente un cambio di passo.
Alla vigilia del match, l’allenatore del Crotone, Emilio Longo, ha parlato con chiarezza: per fare punti a Salerno servirà la partita perfetta. Il tecnico ha raccontato di una settimana intensa, dedicata non solo al lavoro tattico e tecnico, ma anche a quello mentale, per ritrovare convinzione e concentrazione.
Longo ha chiesto ai suoi una reazione d’orgoglio, sottolineando che in questo momento «il massimo non basta più»: servono attenzione ai dettagli, cattiveria agonistica e unità d’intenti per uscire dal periodo negativo. L’ambiente, ha ribadito, non deve diventare un alibi, ma uno stimolo a dare di più.
Sul piano tecnico, il Crotone ha lavorato in settimana alternando il 4-3-3 al più collaudato 3-5-2, ma la seconda opzione sembra al momento la più probabile. L’assenza di Andreoni pesa sulle rotazioni, mentre Federico Ricci è stato reintegrato in gruppo e potrebbe rappresentare un’arma a gara in corso.
Non convocato Guerra, alle prese con un problema muscolare, mentre ci sarà Murano, che proverà a stringere i denti partendo probabilmente dalla panchina nonostante un fastidio al tendine.
La Salernitana, spinta dal proprio pubblico, punta con decisione al primo posto. Il Crotone, invece, è chiamato a una prova di maturità: non può permettersi un nuovo passo falso, pena il rischio di scivolare ulteriormente dalle posizioni di vertice. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. All.: Raffaele
CROTONE (3-5-2): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Calvano, Groppelli; Gomez, Maggio. All.: Longo

Foto Fc Crotone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
crotone calcio
emilio longo
Importanti
SALERNITANA
salernitana-crotone
salernitana-crotone probabili formazioni
serie C
Categorie collegate
Crotone
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x