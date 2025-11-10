Stasera Salernitana-Crotone: sfida ad alta tensione all’Arechi – PROBABILI FORMAZIONI

cercasi riscatto

CROTONE Questa sera alle 20.30 lo stadio Arechi sarà teatro di una gara che promette scintille: la Salernitana ospita il Crotone in una partita che può incidere pesantemente sulla classifica e sul morale di entrambe le squadre. I granata, vincendo, tornerebbero in vetta al campionato. I calabresi, invece, si trovano in un momento delicato: tre sconfitte consecutive hanno rallentato la corsa verso le posizioni di vertice e reso urgente un cambio di passo.

Alla vigilia del match, l’allenatore del Crotone, Emilio Longo, ha parlato con chiarezza: per fare punti a Salerno servirà la partita perfetta. Il tecnico ha raccontato di una settimana intensa, dedicata non solo al lavoro tattico e tecnico, ma anche a quello mentale, per ritrovare convinzione e concentrazione.

Longo ha chiesto ai suoi una reazione d’orgoglio, sottolineando che in questo momento «il massimo non basta più»: servono attenzione ai dettagli, cattiveria agonistica e unità d’intenti per uscire dal periodo negativo. L’ambiente, ha ribadito, non deve diventare un alibi, ma uno stimolo a dare di più.

Sul piano tecnico, il Crotone ha lavorato in settimana alternando il 4-3-3 al più collaudato 3-5-2, ma la seconda opzione sembra al momento la più probabile. L’assenza di Andreoni pesa sulle rotazioni, mentre Federico Ricci è stato reintegrato in gruppo e potrebbe rappresentare un’arma a gara in corso.

Non convocato Guerra, alle prese con un problema muscolare, mentre ci sarà Murano, che proverà a stringere i denti partendo probabilmente dalla panchina nonostante un fastidio al tendine.

La Salernitana, spinta dal proprio pubblico, punta con decisione al primo posto. Il Crotone, invece, è chiamato a una prova di maturità: non può permettersi un nuovo passo falso, pena il rischio di scivolare ulteriormente dalle posizioni di vertice. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. All.: Raffaele

CROTONE (3-5-2): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Calvano, Groppelli; Gomez, Maggio. All.: Longo

Foto Fc Crotone

