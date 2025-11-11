Cosenza tenta il colpo Brunori Sas: possibile accordo per il concerto di Capodanno

la notte di san silvestro

COSENZA Cosenza prova a rispondere a Catanzaro con un colpo ad effetto che farebbe di certo impazzire la città e l’intera provincia, se non di più. Dopo l’annuncio del Capodanno Rai nel capoluogo di regione, la città dei Bruzi starebbe per mettere a segno una mossa altrettanto spettacolare: portare sul palco cittadino il suo figlio artistico più celebre, Dario Brunori, in arte Brunori Sas.

L’amministrazione sta lavorando in queste ore a un accordo con lo staff del cantautore per organizzare il concerto di fine anno. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve e, stando alle prime indiscrezioni, le sensazioni sarebbero più che positive. Brunori, dal canto suo, avrebbe dato piena disponibilità a esibirsi a Cosenza.

Per il musicista cosentino, reduce da un 2025 trionfale, sarebbe un ritorno “a casa” carico di significato. L’anno lo ha visto protagonista con il terzo posto al Festival di Sanremo grazie alla canzone L’albero delle noci, con due tour da tutto esaurito – invernale ed estivo – e con i grandi concerti orchestrali al Circo Massimo di Roma e all’Arena di Verona.

A coronare i successi, anche la presentazione alla Festa del Cinema di Roma del documentario Il tempo delle noci, che ha raccontato il suo percorso artistico e umano.

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, il concerto di Brunori Sas per la notte di San Silvestro rappresenterebbe un evento clou non solo per Cosenza ma per l’intera regione, un abbraccio tra l’artista e la sua terra. (redazione@corrierecal.it)

