Il Crotone protesta per la squalifica di Raffaele Vrenna: «Decisione ingiusta, ci difenderemo»

il caso

CROTONE Il Football Club Crotone rompe il silenzio dopo la pubblicazione del Comunicato n. 34/DIV dell’11 novembre 2025, con cui il Giudice Sportivo ha disposto l’inibizione sino all’11 febbraio 2026 nei confronti del Direttore Generale Raffaele Vrenna.

Attraverso una nota ufficiale diffusa in serata, la società pitagorica ha espresso il proprio profondo disappunto per quella che definisce «un’ingiusta sanzione» nei confronti del dirigente. Il club annuncia inoltre di voler procedere per vie formali per chiarire ogni aspetto della vicenda. «Il Football Club Crotone, dopo aver preso visione del Comunicato n. 34/DIV dell’11 novembre 2025, con il quale è stata comminata l’inibizione sino all’11 febbraio 2026 al Direttore Generale Raffaele Vrenna, esprime il proprio profondo disappunto per l’ingiusta sanzione inflitta al medesimo», si legge nel comunicato. La società, si precisa, richiederà copia degli atti ufficiali di gara per poter esaminare nel dettaglio le motivazioni del provvedimento, con l’obiettivo di tutelarsi nelle sedi opportune e «chiarire compiutamente i fatti». Il club rossoblù ribadisce infine la propria volontà di difendere l’immagine della società e dei propri dirigenti, sottolineando come, secondo la propria versione, «quanto riportato nel comunicato del Giudice Sportivo non corrisponde a quanto realmente accaduto sul campo».





