Semplificazione Pac, Confagricoltura accoglie l’accordo Ue

il pacchetto

Confagricoltura accoglie con favore l’accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Stati membri sul pacchetto di semplificazione della Politica agricola comune (Pac), proposto a maggio dalla Commissione europea. «Apprezziamo l’impegno del commissario all’Agricoltura Christophe Hansen per snellire la burocrazia e rendere più semplice l’attuazione della Pac», sottolinea Confagricoltura. «La riduzione degli oneri amministrativi e la razionalizzazione dei controlli rappresentano un passo nella giusta direzione, dopo mesi di difficoltà operative per le imprese agricole».

Il pacchetto prevede risparmi stimati in oltre 1,5 miliardi di euro l’anno, meno ispezioni, tetti più alti per i sostegni ai piccoli agricoltori e una maggiore flessibilità per i governi nella gestione delle risorse.

Confagricoltura auspica che, nel percorso che porterà all’entrata in vigore del provvedimento, il testo possa essere ulteriormente migliorato, estendendo le semplificazioni e le agevolazioni previste dall’accordo a tutte le imprese agricole.

Confagricoltura, che è stata tra le prime a chiedere una revisione e semplificazione dell’attuale Pac, ribadisce che l’obiettivo principale deve rimanere la tutela del reddito degli agricoltori e la competitività delle imprese. «Semplificare è fondamentale – chiarisce la confederazione – ma occorre che le misure si traducano in un reale vantaggio economico per chi lavora ogni giorno nei campi e nelle stalle».