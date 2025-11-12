Quando il fair play vale più di una vittoria: la lezione dei ragazzi della Soccer Montalto

il senso dello sport

COSENZA Nel calcio giovanile, dove la passione si trasmette ai più giovani, a volte capitano episodi che segnano non solo il destino di una partita, ma valgono più di una vittoria. Martedì 11 novembre, si è giocata la sfida tra Soccer Montalto e DGS Praia Tortora, valida per la quarta giornata del campionato Juniores Regionali Under 19 – Girone B, terminata 1-2 per gli ospiti.

Durante il secondo tempo, la Soccer Montalto era riuscita a trovare il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I compagni, come spesso accade, corrono dal marcatore per abbracciarlo e festeggiare insieme la rete, ma accade qualcosa.

Subito dopo l’esultanza, l’autore del gol ammette di aver colpito il pallone con la mano, prima che la sfera finisse in rete: un dettaglio evidentemente sfuggito all’arbitro, che aveva invece convalidato la marcatura senza scorgere alcuna irregolarità. Di fronte alla sincerità del proprio compagno, il tecnico e tutti i giovani in campo hanno deciso di fare ciò che è giusto ma non sempre scontato. Alla ripresa del gioco, i ragazzi della Soccer hanno lasciato campo libero agli avversari, consentendo loro di segnare la rete del 2-1 e ripristinare il risultato precedente al gol “irregolare”. Un gesto semplice, ma straordinario, che mostra il senso profondo di uno sport, il calcio, troppo spesso macchiato da episodi che allontanano gli appassionato e rendono disincantati i giovani. Come sottolinea Luca Altomare, responsabile tecnico della Soccer Montalto, «l’episodio incarna pienamente lo spirito del progetto della nostra società, che punta non solo alla crescita tecnica dei ragazzi, ma anche — e soprattutto — alla loro crescita umana. Perché vincere può dare soddisfazione, ma essere onesti rende sempre orgogliosi». (f.b.)

