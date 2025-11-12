Sospeso il consiglio comunale di Buonvicino, Giovanna Tangari nominata commissario prefettizio

la nomina

COSENZA Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha sospeso il consiglio comunale di Buonvicino. Il provvedimento si è reso necessario – spiega una nota della Prefettura – a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 21 ottobre 2025 e divenute irrevocabili in data 11 novembre. Per effetto di tali dimissioni, il prefetto ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Giovanna Tangari, viceprefetto aggiunto in servizio nella Prefettura cosentina, conferendole i poteri spettanti al sindaco, al consiglio ed alla giunta comunale.