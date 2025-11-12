Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:59
la nomina

Sospeso il consiglio comunale di Buonvicino, Giovanna Tangari nominata commissario prefettizio

La decisione a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco lo scorso 21 ottobre 2025

Pubblicato il: 12/11/2025 – 19:59
COSENZA Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha sospeso il consiglio comunale di Buonvicino. Il provvedimento si è reso necessario – spiega una nota della Prefettura – a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 21 ottobre 2025 e divenute irrevocabili in data 11 novembre. Per effetto di tali dimissioni, il prefetto ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Giovanna Tangari, viceprefetto aggiunto in servizio nella Prefettura cosentina, conferendole i poteri spettanti al sindaco, al consiglio ed alla giunta comunale. 

