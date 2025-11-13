Grave incidente ad Amantea: motociclista in condizioni critiche dopo uno scontro sulla Statale 18

il sinistro

COSENZA Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Amantea, lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto che attraversa la località Coreca. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una motocicletta e una Lancia Ypsilon, poco dopo l’uscita di una galleria. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista, un giovane centauro, è stato sbalzato dalla sella e, dopo aver colpito l’auto, è precipitato in una scarpata adiacente la carreggiata, oltre il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco – che hanno recuperato l’uomo con una barella – e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. Le condizioni del ferito sono apparse da subito gravissime. Dopo le prime manovre di rianimazione e stabilizzazione sul posto, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il motociclista, in codice rosso, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Le indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico scontro che ha scosso la comunità di Amantea.

