Ultimo aggiornamento alle 14:30
il trend positivo

«Le azioni messe in campo negli ultimi anni dal governo Occhiuto incominciano a produrre risultati concreti»

L’assessore regionale Calabrese commenta i dati dell’ultimo report della Banca d’Italia sull’economia nel territorio

Pubblicato il: 13/11/2025 – 13:36
CATANZARO «La Calabria mostra chiari segnali di vitalità, tanto nell’economia quanto nel mercato del lavoro e nello sviluppo delle imprese. Anche se la nostra resta una terra complessa, le azioni messe in campo negli ultimi quattro anni dal governo Occhiuto stanno cominciando a produrre risultati concreti». Lo afferma Giovanni Calabrese, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, commentando i dati del rapporto della Banca d’Italia sull’economia calabrese. «Le stime basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale della Banca d’Italia – rileva Calabrese – segnalano, per il primo semestre, un’espansione del prodotto interno lordo dell’1,3%, un dato superiore sia alla media nazionale che a quella del Mezzogiorno. Anche l’industria mostra segnali di miglioramento, in particolare nel comparto alimentare, mentre i livelli occupazionali crescono a un ritmo più sostenuto rispetto al resto del Paese. Invertire tendenze macroeconomiche radicate è un processo lungo e complesso, ma quanto confermato oggi dalla Banca d’Italia rappresenta un segnale incoraggiante: la Calabria ha finalmente imboccato la direzione giusta”.

