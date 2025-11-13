Madre uccide il figlio di 9 anni: arrestata

La tragedia

E’ stata arrestata dalla Polizia di Stato di Trieste la 55enne di origine ucraina che ieri sera ha ucciso il figlio di 9 anni a Muggia, in provincia di Trieste, tagliandogli la gola co un coltello da cucina. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco gli agenti sono entrati nell’abitazione – in Piazza Marconi a Muggia – rinvenendo il corpo esanime del bambino che presentava ferite di arma da taglio al collo. La madre, in stato di shock, con dei tagli sulle braccia per i quali è stata presa in cura dai sanitari e trasportata nell’ospedale di Cattinara.

Gli accertamenti della Squadra Mobile e i rilievi della Polizia Scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità del gesto in capo alla madre, che ha tentato successivamente di togliersi la vita. Il nucleo familiare risulta essere seguito da diversi anni dai Servizi Sociali del Comune di Muggia. La donna sarà portata nel carcere di Trieste.