Ricettazione, una assoluzione e una condanna per due imputati di Cassano allo Jonio

la sentenza

CASTROVILLARI Il tribunale di Castrovillari (giudice Ferrante) ha assolto M.E. «per non aver commesso il fatto» e condannato A.E. a sei mesi di reclusione. Entrambi sono difesi dall’avvocato Andrea Caruso. L’accusa nei confronti degli imputati, che hanno optato per il rito abbreviato condizionato, era di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L’avvocato Caruso ha manifestato la volontà di proporre appello per la riqualificazione giuridica dei reati. (f.b.)

