Ultimo aggiornamento alle 19:42
L’attacco

Inferno su Kiev nella notte: almeno 13 morti e 32 feriti

Massiccio uso combinato di droni e missili russi

Pubblicato il: 14/11/2025 – 17:52
Inferno su Kiev nella notte: almeno 13 morti e 32 feriti

Il bilancio dei raid aerei russi in Ucraina della scorsa notte è di almeno 13 morti e 32 feriti. Secondo quanto riporta il Kiev Independent, l’attacco più pesante è avvenuto durante la notte a Kiev, con un massiccio uso combinato di droni e missili, che ha provocato 6 morti. Nell’Oblast di Zaporizhzhia, gli attacchi russi hanno causato la morte di quattro persone, riferiscono le autorità locali. Mentre altre tre persone sono rimaste uccise a causa dei bombardamenti nell’Oblast di Kharkiv.

