Ultimo aggiornamento alle 16:46
la riforma della giustizia

Nordio: «Oggi il pm è già un superpoliziotto»

Il ministro: «Può anche “clonare” fascicoli»

Pubblicato il: 14/11/2025 – 16:24
«Un’altra obiezione alla riforma che ci fanno è che il pm rischi di diventare un super poliziotto. Il pm lo è già, può creare le indagini o le mantiene con la ‘clonazione‘ del fascicolo. E su quello aprire un’altra indagine, così chi è sottoposto ad indagine può rimanere sulla graticola per mesi o anni. Se vuoi andare a proteggere una cassaforte non devi andare da chi l’ha costruita ma da chi la sa scassinare, e quindi devi andare da un pm che conosce gli escamotage con cui si tiene, si seleziona o si ‘clona’ un fascicolo». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo ai Colloqui giuridici di Camaldoli, nel Monastero di Camaldoli (Arezzo). 
«In tutta Europa e nel mondo la separazione delle carriere è un dato acquisito, solo in Italia no. Io mi sono offerto di andare anche domani in tv per un confronto ma l’Anm è contraria. Certo non dobbiamo dare una conseguenza politica al referendum, nessuno può pensare che con questo referendum il governo si rafforza o si indebolisce. Non ci sarà nessuna conseguenza. Penso di vincerlo ma non voglio farlo contro una magistratura che possa essere umiliata». «Se il dialogo – continua – rimane in ambito solo tecnico costituzionale giuridico non ci saranno vinti o vincitori. Se ci fossero agganci con la politica, con partiti, sindacati, o altre forze estranee alla giurisdizione, e se la magistratura dovesse soccombere ne verrebbe umiliata, ed è un risultato che non vorrei».  Sulla riforma della giustizia «il sorteggio è il vero elemento del dibattito perché tronchiamo il legame elettore eletto su cui sono fondate le correnti, che si sono trasformate in veri e propri partiti con il culmine dello scandalo Palamara. E’ quello che ha accelerato la riforma. Lo scandalo Palamara è stato intollerabile, non solo per quello che è avvenuto ma perché la polvere è stata messa sotto il tappeto e il Csm non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo».

