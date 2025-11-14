Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:24
indagano i carabinieri

San Lucido, due proiettili davanti a casa del sindaco De Tommaso. La denuncia e la solidarietà

L’amministrazione comunale: «Chi pensa di intimorirci dovrà anche questa volta ricredersi, continueremo fino alla conclusione del mandato»

Pubblicato il: 14/11/2025 – 16:00
SAN LUCIDO I proiettili e la solidarietà. In una dichiarazione dell’amministrazione comunale di San Lucido guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso si dà notizia che «in data 12 novembre 2025, a seguito del ritrovamento di due oggetti paragonabili a dei proiettili dinnanzi l’entrata est del Municipio, il sindaco De Tommaso ha sporto senza tentennamenti denuncia-querela contro ignoti alla locale Stazione dei Carabinieri. Saranno ora le forze dell’ordine, nelle quali riponiamo fiducia e gratitudine, a fare chiarezza sull’accaduto».

«Noi siamo per la trasparenza, il rispetto delle regole e la legalità»

«Non possiamo però restare in silenzio – continuano gli amministratori del Comune del Tirreno cosentino – dinnanzi ad un gesto deprecabile perpetrato ai danni dell’intera Amministrazione Comunale, da sempre votata alla trasparenza, al rispetto delle regole, che opera nel solco della legalità. Tutto questo non può e non deve assolutamente passare inosservato, ma soprattutto chi pensa di intimorirci dovrà anche questa volta ricredersi. Simili gesti li respingiamo con forza. Non ci lasceremo intimidire e andremo avanti con la nostra azione politico-amministrativa fino alla conclusione del mandato elettorale. San Lucido, sia ben chiaro a tutti, ripudia il malaffare e l’illegalità».

