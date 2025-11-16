Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Incidente stradale, morto il calciatore Vincenzo Bochicchio
Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli
Pubblicato il: 16/11/2025 – 13:24
POTENZA Un calciatore di 22 anni, Vincenzo Bochicchio, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Oraziana, nel territorio del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza. A quanto si apprende nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli.
