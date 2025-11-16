Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

azzurri ai playoff

L’Italia crolla a San Siro, poker della Norvegia

Finisce 4-1 per i norvegesi. Gattuso: «Chiediamo scusa ai tifosi»

Pubblicato il: 16/11/2025 – 22:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Italia crolla a San Siro, poker della Norvegia

L’Italia perde 4-1 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ai play off per i Mondiali. La Norvegia è invece ufficialmente qualificata alla Coppa del Mondo 2026. I gol nel primo tempo al 11′ di Pio Esposito, nel secondo al 18′ di Nusa, al 33′ e 34′ di Haaland, al 48′ di Strand Larsen. «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché 4-1 è un risultato pensante. Ci lecchiamo le ferite. Complimenti a loro e scusa ai nostri tifosi per i quattro gol». Sono le prime parole del ct Gennaro Gattuso dopo la sconfitta dell’Italia per 4-1 a Milano contro la Norvegia. «Dobbiamo ripartire dal primo tempo. Abbiamo giocato bene, eravano compatti, abbiamo fatto le cose giuste. La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci». La Norvegia vola così ai mondiali, mentre l’Italia passerà dai playoff, con l’avversaria che si scoprirà nei prossimi giorni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Gattuso
italia calcio
italia norvegia
italia norvegia risultato
mister gattuso
mondiali 2026
norvegia
qualificazioni mondiali
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x