L’Italia crolla a San Siro, poker della Norvegia

azzurri ai playoff

L’Italia perde 4-1 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ai play off per i Mondiali. La Norvegia è invece ufficialmente qualificata alla Coppa del Mondo 2026. I gol nel primo tempo al 11′ di Pio Esposito, nel secondo al 18′ di Nusa, al 33′ e 34′ di Haaland, al 48′ di Strand Larsen. «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché 4-1 è un risultato pensante. Ci lecchiamo le ferite. Complimenti a loro e scusa ai nostri tifosi per i quattro gol». Sono le prime parole del ct Gennaro Gattuso dopo la sconfitta dell’Italia per 4-1 a Milano contro la Norvegia. «Dobbiamo ripartire dal primo tempo. Abbiamo giocato bene, eravano compatti, abbiamo fatto le cose giuste. La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci». La Norvegia vola così ai mondiali, mentre l’Italia passerà dai playoff, con l’avversaria che si scoprirà nei prossimi giorni.

