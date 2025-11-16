Scontro tra suv e auto, morto un 20enne

l’incidente a milano

È morto il 20enne trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo l’incidente stradale che si è verificato all’alba in viale Fulvio Testi tra un Suv e un’utilitaria. Lo rende noto la polizia locale. Nell’incidente sono rimaste ferite, in totale, 4 persone. Un suv Mercedes noleggiato si è scontrato contro una Opel Corsa. Alla guida del suv, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un amico della vittima alla guida senza patente che, all’arrivo delle forze dell’ordine, si sarebbe finto un soccorritore appena sceso da un mezzo pubblico.

