Vibo, imbrattato il murales antifascista dedicato ai partigiani

la denuncia

VIBO VALENTIA È stato nuovamente imbrattato a Vibo Valentia il murales dedicato alla resistenza e sito in via Guttuso, nella strada di ingresso alla galleria. L’opera è stata realizzata da Rifondazione Comunista e già danneggiata nei mesi scorsi. «Abbiamo constatato che per la seconda volta “bravi ragazzi” hanno imbrattato e reso quasi illeggibile il murales che è stato realizzato da Rifondazione Comunista, decorando uno squallido muro ubicato in via Guttuso» scrive in un comunicato il comitato provinciale dell’Anpi. «Il messaggio del murales era molto chiaro: Ora e sempre resistenza! In questa frase – continua – che appartiene anche alla cultura dell’Anpi e di tutti i cittadini democratici che si ispirano all’antifascismo, si identificano tutti coloro che riconoscono come sacri i valori della nostra Costituzione nata dal sacrificio dei Partigiani durante la guerra di Resistenza». Per l’Anpi «difendere questi valori è dovere di ogni cittadino che condanni senza eccezione alcuna le efferatezze del ventennio fascista e riconosca e contrasti, anche ai giorni nostri, operazioni di bieco revisionismo e antidemocratici tentativi di modificare la suprema Carta». L’associazione ricorda come la stessa sorte è toccata tempo fa «al murales dipinto sulla parete esterna dell’ex cinema Valentini la cui realizzazione è stata promossa dalla nostra associazione nel 2021. Per tutto ciò l’Anpi Vibo esprime solidarietà alle compagne e ai compagni di Rifondazione, lanciando con questo comunicato un chiaro messaggio agli autori di queste pessime quanto inutili azioni: noi resisteremo, sempre! Lo dobbiamo al sangue versato dai nostri partigiani, alle madri e ai padri costituenti ed a tutti i cittadini che hanno sacrificato la vita, ognuno per la sua parte, per difendere i principi costituzionali. Viva l’Italia antifascista».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato