Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la denuncia

Vibo, imbrattato il murales antifascista dedicato ai partigiani

Ignoti hanno reso quasi illeggibile il messaggio. L’Anpi: «Difendere questi valori è dovere di ogni cittadino»

Pubblicato il: 16/11/2025 – 16:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vibo, imbrattato il murales antifascista dedicato ai partigiani

VIBO VALENTIA È stato nuovamente imbrattato a Vibo Valentia il murales dedicato alla resistenza e sito in via Guttuso, nella strada di ingresso alla galleria. L’opera è stata realizzata da Rifondazione Comunista e già danneggiata nei mesi scorsi. «Abbiamo constatato che per la seconda volta “bravi ragazzi” hanno imbrattato e reso quasi illeggibile il murales che è stato realizzato da Rifondazione Comunista, decorando uno squallido muro ubicato in via Guttuso» scrive in un comunicato il comitato provinciale dell’Anpi. «Il messaggio del murales era molto chiaro: Ora e sempre resistenza! In questa frase – continua – che appartiene anche alla cultura dell’Anpi e di tutti i cittadini democratici che si ispirano all’antifascismo, si identificano tutti coloro che riconoscono come sacri i valori della nostra Costituzione nata dal sacrificio dei Partigiani durante la guerra di Resistenza». Per l’Anpi «difendere questi valori è dovere di ogni cittadino che condanni senza eccezione alcuna le efferatezze del ventennio fascista e riconosca e contrasti, anche ai giorni nostri, operazioni di bieco revisionismo e antidemocratici tentativi di modificare la suprema Carta». L’associazione ricorda come la stessa sorte è toccata tempo fa «al murales dipinto sulla parete esterna dell’ex cinema Valentini la cui realizzazione è stata promossa dalla nostra associazione nel 2021. Per tutto ciò l’Anpi Vibo esprime solidarietà alle compagne e ai compagni di Rifondazione, lanciando con questo comunicato un chiaro messaggio agli autori di queste pessime quanto inutili azioni: noi resisteremo, sempre! Lo dobbiamo al sangue versato dai nostri partigiani, alle madri e ai padri costituenti ed a tutti i cittadini che hanno sacrificato la vita, ognuno per la sua parte, per difendere i principi costituzionali. Viva l’Italia antifascista».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
anpi
anpi vibo valentia
CRONACA
imbrattato murales vibo
murales antifascista
murales resistenza
murales vibo valentia
partigiani
RESISTENZA
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x