Tragico incidente

Dramma nel Crotonese, trattore precipita in un burrone: un morto e due feriti

L’incidente ha riguardato un gruppo di braccianti impegnati nella raccolta delle olive

Dramma nel Crotonese, trattore precipita in un burrone: un morto e due feriti

Un morto e almeno due feriti gravi. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nelle campagne di Pallagorio, piccolo centro dell’entroterra crotonese. Secondo quanto ricostruito, l’incidente ha riguardato un gruppo di braccianti impegnati nella raccolta delle olive e un trattore con a bordo alcuni lavoratori sarebbe precipitato in un burrone profondo oltre 100 metri, in seguito al cedimento del terreno. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso per il trasporto urgente dei feriti e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero in una zona particolarmente impervia. (redazione@corrierecal.it)

