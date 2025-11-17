Maria Borelli lascia il gruppo “Unicamente Cropani”. «Scelte arbitrarie, continuo da indipendente»

lo strappo

CROPANI Maria Borelli, imprenditrice agricola e consigliere comunale, lascia l’unico Gruppo (“Unicamente Cropani”) che compone il Consiglio della cittadina del medio Jonio catanzarese a seguito della presentazione, al momento del voto, di un’unica lista. Ha infatti comunicato formalmente la sua nuova posizione politica: «Lascio il Gruppo e, poiché non intendo aderire al Gruppo misto, continuerò a svolgere il mandato elettorale quale consigliere indipendente. Le ragioni della scelta sono state illustrate nell’intervento da me svolto in Consiglio comunale il 10 ottobre scorso e riguardano il ritiro, immotivato e arbitrario, delle deleghe (Agricoltura e Servizi sociali) affidatemi dal Sindaco a inizio consiliatura; deleghe che ho sempre esercitato con serietà e proficuamente, senza avere mai ricevuto osservazioni critiche.

Tutto ciò, non soltanto a tutela della mia specchiata reputazione personale e del mio impegno assiduo per la soluzione dei problemi di Cropani, ma anche per il rispetto dovuto ai cittadini, che mi hanno eletta consigliere comunale non per subire, ubbidiente e rassegnata, decisioni che collidono con la buona politica e i valori democratici, ma per esprimere responsabilmente il mio pensiero, nell’esclusivo interesse della comunità, senza dover temere sopraffazioni dirette a spegnere il diritto di parola».

