Amaco, giovedì vertice in Cittadella: due mesi per decidere sulle sorti di 100 dipendenti

LA VERTENZA

COSENZA Fumata grigia, l’ennesima in una vertenza estenuante. È stato rimandato a giovedì 20 novembre l’incontro in Cittadella regionale con l’assessore Gianluca Gallo – il trasporto pubblico locale è rimasto infatti una delle sue 6 deleghe – per definire il futuro degli oltre cento dipendenti dell’Amaco che aspettano un segnale dalla Regione Calabria. All’orizzonte si delinea infatti un vero e proprio conto alla rovescia che durerà poco più di due mesi: sabato 31 gennaio scadrà infatti l’ultima proroga dell’esercizio provvisorio, sullo sfondo il tanto atteso (e annunciato) passaggio dell’azienda del tpl cosentino nell’alveo del consorzio Cometra.

Visto che la scadenza del bando si avvicina e il tempo stringe, il curatore fallimentare dell’Amaco, Ferdinando Caldiero, ha alzato l’asticella paventando l’avvio delle procedure della legge 23 sui licenziamenti collettivi. Di questa e altre prospettive si discuterà dunque dopodomani, alla presenza – oltre agli stessi Caldiero e Gallo – delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil finora parte integrante della trattativa. (redazione@corrierecal.it)

